Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 3 ölü, 1 yaralı

Panama açıklarında Kolombiya’ya gitmek isteyen göçmenleri taşıyan iki tekne alabora oldu. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 12 göçmenin akıbetine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Dünya
  • 11.02.2026 09:27
  • Giriş: 11.02.2026 09:27
  • Güncelleme: 11.02.2026 09:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Panama açıklarında göçmenleri taşıyan 2 teknenin alabora olması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Panama Sahil Güvenliği, Kolombiya'ya doğru giden göçmenleri taşıyan 2 teknenin, Panama açıklarında alabora olduğunu açıkladı.

Yetkililer, 16 göçmenin bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 1 kişinin hastaneye sevk edildiğini ifade ederken geriye kalan 12 kişi hakkında ise hiçbir bilgi paylaşmadı.

Son bir yılda göçmenlerin Güney Amerika'daki ülkelerine geri dönmeye çalışmasıyla tersine göçte artış yaşanıyor.

