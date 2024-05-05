Panama'da devlet başkanı seçimi ile genel seçim düzenleniyor

Panama'da halk, yeni devlet başkanı ile Ulusal Meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 3 milyon seçmen, yeni devlet başkanını 8 adayın arasından seçecek.

Panama yasalarına göre tek turlu seçimde en fazla oyu alan aday galip gelecek ve 1 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayacak.

Bu seçimde Ulusal Meclisin 885 yeni üyesi de belirlenecek.

Yerel saatle sabah 07.00'de açılan sandıklar, 18.00'de kapanacak.