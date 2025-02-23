Panama'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 ölü

PANAMA'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Panama Ulusal Sınır Servisi’nden yapılan açıklamada, göçmenleri taşıyan bir teknenin Guna Yala yerli bölgesindeki sularda battığı bildirildi.

Açıklamada, olayda 8 yaşındaki Venezuelalı bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, kurtarılan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Panama Ombudsmanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesi nedeniyle yetkililere soruşturma açılması çağrısı yapıldığı ve kazadan ‘büyük üzüntü’ duyulduğu kaydedildi.