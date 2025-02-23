Panama'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuk öldü

BOGOTA (AA) - Orta Amerika ülkesi Panama'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 çocuk öldü, kurtarılan 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

Panama Ulusal Sınır Servisinden (Senafront) yapılan açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Guna Yala yerli bölgesindeki sularda battığı bildirildi.

Açıklamada, olayda 8 yaşındaki Venezuelalı bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği, kurtarılan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Küçüğün kaybından derin üzüntü duymaktayız ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Panama Ombudsmanlık Ofisinden yapılan açıklamada da 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesi nedeniyle yetkililere soruşturma açılması çağrısı yapıldığı ve kazadan "büyük üzüntü" duyulduğu ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberde, teknedeki düzensiz göçmenlerden 19'unun Kolombiya, 2'sinin Venezuela uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.