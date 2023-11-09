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Panama'da maden protestosuna saldırı: 2 ölü

Dünya
  • 09.11.2023 06:00
  • Giriş: 09.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 09.11.2023 08:44
Panama'da maden protestosuna saldırı: 2 ölü
Fotoğraf: AA

Orta Amerika ülkesi Panama'da, maden işletmeciliği anlaşmasını protesto edenlere ateş açan saldırgan 2 kişiyi öldürdü.

Hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını dün protesto etmek için otoyolu kapatanlara ateş açıldı.

Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, Inter-Amerikan Otoyolu'nda eylem düzenlendiği esnada kimliği belirsiz bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan gözaltına alındı.

Anlaşmanın devleti zarara uğrattığı ve çevreye ciddi zarar verdiğini belirten halk, 20 Ekim'den bu yana eylemde.

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