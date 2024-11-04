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Panama'nın batısında şiddetli yağışlar sonucu 4 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 04.11.2024 23:27
  • Giriş: 04.11.2024 23:27
  • Güncelleme: 04.11.2024 23:27
Kaynak: AA
Panama'nın batısında şiddetli yağışlar sonucu 4 kişi öldü

Orta Amerika ülkesi Panama'nın batısında şiddetli yağışların neden olduğu seller sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Ulusal Sivil Koruma Sistemi'nden (Sinaproc) yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Chiriqui, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera ve Los Santos kentlerinde şiddetli yağışların etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, sellerde şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında bir polisin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Panama Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların devam edeceği açıklandı ve vatandaşlardan dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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