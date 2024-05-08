Panathinaikos 12 yıl sonra Final-Four'a kaldı

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, Maccabi Playtika Tel Aviv'i 81-72 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazandı. Böylece Yunan temsilcisi, 12 yıl aradan sonra Final-Four'a kaldı.

Spor 08.05.2024 10:19 Giriş: 08.05.2024 10:19

Güncelleme: 08.05.2024 10:24 Kaynak: AA

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