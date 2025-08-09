Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2025 16:58
  • Giriş: 09.08.2025 16:58
  • Güncelleme: 09.08.2025 16:58
Kaynak: AA
Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Richaun Holmes'i kadrosunda kattı

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li pivot Richaun Holmes'u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında "Panathinaikos BC AKTOR, Richaun Holmes'u iki yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadesi kullanıldı.

Kariyerine 2015 yılında Philadelphia 76ers'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, sırasıyla Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks ve Washington Wizards forması giydi.

BirGün'e Abone Ol