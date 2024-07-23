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Panathinaikos, Ergin Ataman’ın sözleşmesini uzattı

Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman’ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Spor
  • 23.07.2024 20:00
  • Giriş: 23.07.2024 20:00
  • Güncelleme: 23.07.2024 20:03
Kaynak: İHA
Panathinaikos, Ergin Ataman’ın sözleşmesini uzattı
İHA


EuroLeague ve Yunanistan Ligi’nde şampiyon olan Panathinaikos’ta Ergin Ataman ile sözleşme yenilendi.

Yunan ekibi, Ergin Ataman ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme yenilendiğini duyurdu. 
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yaptığı açıklamada, “Avrupa’nın en iyi koçu Ergin Ataman’ın önümüzdeki 3 yıl boyunca Panathinaikos’un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Panathinaikos ile Euroleague ve Yunanistan Basketbol Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan Ergin Ataman, Yunanistan’da yılın başantrenörü seçildi.

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