Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu transfer etti
Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos'un Willian Arao'u kadrosuna kattığını bildirdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı orta saha Willian Arao'nun Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüne transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.
Açıklamada, "Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 17, 2023
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe… pic.twitter.com/aS8QNpskPf
Öte yandan Panathinaikos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Willian Arao'nun transferini duyurdu.
✍️Willian Arao @willianarao 🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC #Transfers pic.twitter.com/Tx4KhZyouM— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 17, 2023