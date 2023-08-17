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Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu transfer etti

Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos'un Willian Arao'u kadrosuna kattığını bildirdi.

Spor
  • 17.08.2023 14:56
  • Giriş: 17.08.2023 14:56
  • Güncelleme: 17.08.2023 15:00
Kaynak: Haber Merkezi
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Panathinaikos, Fenerbahçe'den Willian Arao'yu transfer etti

Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı orta saha Willian Arao'nun Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüne transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Willian Arao’nun kalıcı transferi konusunda Yunanistan’ın Panathinaikos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Arao’ya yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Panathinaikos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Willian Arao'nun transferini duyurdu.

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