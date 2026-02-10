Panathinaikos - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

EuroLeague’de sezonun en kritik virajlarından biri yaklaşırken, temsilcimiz Fenerbahçe zorlu bir deplasmana çıkıyor. Basketbolseverler ise günlerdir aynı iki sorunun yanıtını arıyor: “Panathinaikos - Fenerbahçe maçı saat kaçta?” ve “Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi канalda?” 28. hafta mücadelesi, hem sıralama hem de ikili averaj açısından yüksek önem taşıyor.

Karşılaşma, O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da oynanacak. İlk maçta Panathinaikos’un 81-77’lik üstünlüğü bulunuyor. Bu nedenle mücadele, Fenerbahçe cephesinde “deplasmanda dengeyi değiştirme” hedefiyle öne çıkıyor.

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Maç Bilgileri

Organizasyon: EuroLeague 25/26 – 28. Hafta

EuroLeague 25/26 – 28. Hafta Maç: Panathinaikos – Fenerbahçe

Panathinaikos – Fenerbahçe Tarih: 13 Şubat

13 Şubat Saat: 22:15

22:15 Salon: O.A.C.A. Olympic Indoor Hall

PANATHİNAİKOS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

“Fenerbahçe EuroLeague maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı net: Karşılaşma S Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın bilgisi açısından önemli bir not: Maç şifreli olarak ekrana gelecek.

Yayın Bilgileri

Kanal: S Sport 1

S Sport 1 Yayın: Canlı

Canlı Durum: Şifreli

İLK MAÇ SONUCU: PANATHİNAİKOS 81-77 KAZANMIŞTI

İki takım arasındaki ilk randevuda Panathinaikos, 81-77’lik skorla galip gelmişti. Bu bilgi, rövanş mücadelesini daha da kritik hale getiriyor.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU

Puan tablosu, karşılaşmanın önemini daha net gösteriyor. Fenerbahçe zirvede yer alırken, Panathinaikos ilk 8 içinde konumlanıyor. 28. hafta maçında alınacak sonuç, iki ekibin hedefleri açısından doğrudan etkili olabilir.

# Takım G M A:Y % 1 Fenerbahçe 19 7 2144:2056 %73 8 Panathinaikos 16 11 2302:2255 %59

MAÇ ÖNCESİ KISA DEĞERLENDİRME

Fenerbahçe’nin liderlik koltuğunda yer alması, bu deplasmanı “avantajı koruma” maçına çeviriyor. Panathinaikos ise evinde alacağı galibiyetle ilk 8 içindeki yerini sağlamlaştırmak isteyecek. İlk maçın 81-77 bitmiş olması, bu karşılaşmada da dengeli ve sert bir mücadele beklentisini güçlendiriyor.

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Maç 22:15’te başlayacak.

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Karşılaşma S Sport 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Maç şifresiz mi, şifreli mi?

Yayın şifreli olacak.

İlk maçı kim kazanmıştı?

Panathinaikos, ilk maçı 81-77 kazanmıştı.

Fenerbahçe puan durumunda kaçıncı sırada?

Fenerbahçe puan tablosunda 1. sırada yer alıyor.

EuroLeague 28. hafta mücadelesinde Panathinaikos ile Fenerbahçe, 13 Şubat günü O.A.C.A. Olympic Indoor Hall’da karşı karşıya gelecek. Saat 22:15’te başlayacak maç, S Sport 1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve yayın şifreli olacak. İlk maçın 81-77 Panathinaikos üstünlüğüyle bitmesi, bu randevuyu hem sıralama hem de rekabet açısından daha da önemli hale getiriyor.