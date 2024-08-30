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Panathinaikos, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 11:34
  • Giriş: 30.08.2024 11:34
  • Güncelleme: 30.08.2024 11:34
Kaynak: AA
Panathinaikos, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Ömer Faruk, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat ve son olarak Utah Jazz forması giydi.

NBA'de normal sezonda 113 maça çıkan milli oyuncu, 5 sayı ve 4,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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