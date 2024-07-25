Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna ekledi

Yunanistan ekibi Panathinaikos, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'yi, UEFA'ya bildirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Panathinaikos'un UEFA resmi sitesindeki kadrosunda, Tete'ye de yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı kırmızlılar ise Panathinaikos'un UEFA bildiriminin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada Tete'nin 4 milyon 750 bin euro tutarında bonservis bedeli ile transferinin gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."