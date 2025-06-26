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Panathinaikos, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Shorts, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım "dedi.

Spor
  • 26.06.2025 14:30
  • Giriş: 26.06.2025 14:30
  • Güncelleme: 26.06.2025 14:33
Kaynak: AA
Panathinaikos, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD asıllı Kuzey Makedonyalı TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yunan ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Panathinaikos AKTOR, TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor" denildi.

Anlaşma hakkında açıklama yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Çok motiveyim ve heyecanlıyım. Gelecekte beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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