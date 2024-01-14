Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydın, şampiyonluğu hedefliyor

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Yeşil-beyazlı kulübün televizyonuna konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Panathinaikos taraftar grubunun çok ateşli olduğunu biliyorum. Yunanistan'da çok büyük bir camia olduğunu biliyorum. Tabii ki buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük. Türk futbolcular, onunla çalışmayı çok ister. Ben de onunla çalışmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'un ilk Türk futbolcusu olan Samet Akaydın, "Heyecanlıyım ve bu heyecanımın sahada performansımı artıracağını düşünüyorum. Bir an önce sahaya çıkıp performans vermek istiyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.