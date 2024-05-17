Panathinaikos’ta Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk umutlarını yitiren Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim, "Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık" dedi.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Fatih Terim, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu’nda PAOK’a 4-1 mağlup olan Panathinaikos, şampiyonluk umutlarını yitirmişti.

Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.