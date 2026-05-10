Panathinaikos’tan EuroLeague’e hakem tepkisi: “Resmi cevabı bekliyoruz”

Panathinaikos, Euroleague play-off serisinin dördüncü maçında Valencia Basket karşısında OAKA’da aldığı 89-86’lık mağlubiyet sonrası hakem yönetimine tepki gösterdi.

Serinin 2-2’ye gelmesinin ardından Yunan ekibinde hakem kararlarına yönelik rahatsızlık gündemin ana konusu haline geldi.

Başantrenör Ergin Ataman, hem Euroleague yayınında devre arasında hem de maç sonu basın toplantısında hakem performansından memnun olmadığını açık şekilde dile getirmişti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Ataman’ın açıklamalarının ardından kulübün Basketbol Operasyonları Genel Müdürü Dimitris Kontos sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, son olarak kulüp sahibi Dimitris Giannakopoulos da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Instagram hesabından tartışmalı hakem kararlarının yer aldığı bir video paylaşan Giannakopoulos şunları söyledi:

“Basketbol kuralları o kadar hızlı değişiyor ki çoğu zaman bunlardan haberimiz olmuyor. Bu durum takımlar ve taraftarlar açısından öfke yaratıyor.”

"SORUMLULUK TAŞIYORUZ"

Panathinaikos’un Euroleague organizasyonuna karşı sorumluluk taşıdığını belirten Yunan basketbol adamı, taraftarların doğru şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini savundu.

Giannakopoulos ayrıca kulübün tartışmalı pozisyonlara ilişkin görüntüleri resmi olarak EuroLeague yönetimine gönderdiğini açıkladı.

Panathinaikos patronu, “Panathinaikos, hakkı olduğu şekilde resmi videoyu EuroLeague’e göndermiştir ve organizasyondan gelecek resmi cevabı beklemektedir.” dedi.

Seride durumun 2-2’ye gelmesinin ardından Final Four biletini belirleyecek beşinci maç, 13 Mayıs’ta Valencia’da oynanacak.