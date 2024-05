Panatinaikos koçu Ergin Ataman, Galatasaray’a şampiyonluk maçında başarılar diledi

Panatinaikos koçu Ergin Ataman, rakibi Real Madrid’in koçuyla beraber düzenledikleri basın toplantısında, Fenerbahçe Beko elendikten sonra, Turkish Airlines Euro League Final Four’unda Türkiye’yi temsil eden tek Türk’ün kendisi olduğunu açıkladı. Ataman ayrıca Galatasaray’a ve Okan Buruk’a son şampiyonluk maçında başarılar diledi.

Dün akşam Berlin’de oynanan Turkish Airlines Euro League Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko’yu 73-57 mağlup ederek finale kalan Panatinaikos’un koçu Ergin Ataman, finaldeki rakibi Real Madrid koçu Chus Mateo ile birlikte basın toplantısına çıktı. Final Four maçlarının oynandığı oynandığı Berlin’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko elendikten sonra EuroLeague Final Four’un Türkiye’yi temsil eden tek Türk’ün kendisi olduğunu söyledi. Yarınki son şampiyonluk maçında Galatasaray’a ve antrenör Okan Buruk’a da başarılar dileyen Ataman şu ifadelere yer verdi:

”Birçok Türk taraftar, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tabii ki kendi takımlarını desteklediler. Siz gazeteciler Türk takımı olduğu için Fenerbahçe için daha büyük bir beklentiniz vardı. Ama sonuçta burada, finaldeki tek Türk ben olacağım, Türkiye’yi temsilen. Türkiye’de dün veya tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk taraftarın olduğunu, böylesine büyük bir başarının, bir Türk spor adamının oluşturduğu başarının Türk gençleri için nasıl bir örnek olduğunu bilen yüz binlerce kişi var. Dünden beri bir çok Galatasaraylı tarftardan tebrik mesajlar aldım. Yarın oynayacakları şampiyonluk maçı için taraftarı ve kongre üyesi olduğum Galatasaray’a ve Okan Buruk’a başarılar dilerim.



Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil"

Panatinaikos Başantrenörü Ataman, Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili olarak da harika bir savunma yaparak maçı kazandıklarına söyledi. Ataman "51-50’den sonra çok iyi bir savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı ve iyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Ergin Ataman, sık sık Fenerbahçe taraftarlarıyla gerginlikler yaşayıyor. Bu gelenek Berlin’de de bozulmadı. Çarşamba akşamı takımı Panatinaikosla birlikte Berlin’e gelen Ataman, otelinin önünde rakibi Fenerbahçe Beko lehine tezahürat yapan Fenerbahçeli taraftarla atışmış, otelin önünde ve içerisinde gerginlikler yaşanmıştı. Sakinleştirilemeyen Ataman, burada “güvenlik görevlileri nerede” diye dakikalarca bağırmıştı.

Final maçı öncesi Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo’ya takımın yıldız oyuncularından Dzanan Musa eşlik ederken, Ergin Ataman’a Panatinaikos tamının pivot oyuncusu Mathias Michel Lessort eşlik etti. İki başantrenör ve oyuncular basın toplantısından sonra birlikte poz verdi.