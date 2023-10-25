Pancar üreticilerine hasat avans ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 715 milyon 751 bin lira hasat avans ödemesinin bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla 715 milyon 751 bin lira hasat avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.