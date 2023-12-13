Pancar yüklü TIR devrildi, sürücüsü yaralandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Sızır ile Dendil köyü arasında meydana geldi. 58 ABU 388 çekici plakalı TIR, sürücüsü C.Ö.’nün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR'ın sürücüsü C.Ö. kazada yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü C.Ö. ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.