Pandemi cezaları iade edilecek: Başvuru nasıl yapılır, süre ne kadar?

Covid-19 salgını döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayınlandı. Peki, kimler iade alabilecek, salgında kesilen cezaların iadesi için ne yapılmalı? Ceza iade formu nereden indirilecek?

Pandemi döneminde uygulanan yasakları ihlal nedeniyle 321 bin 380 kişiye kesilen ve tahsil edilen para cezaları iade edilecek. İade alabilmek için 31 Aralık 2024’e kadar başvuru yapılabilecek. İade edilecek toplam tutar 309 milyon TL.

PANDEMİ CEZASI İADESİ HANGİ DÖNEMİ KAPSAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020'den 9 Kasım 2022'ye kadarki dönemde tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

PANDEMİ CEZALARININ İPTALİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024'e kadar yapılacak başvurunun ardından bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

PANDEMİ CEZA İADESİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

9 Kasım 2022'den önce tahsil edilen cezaların iade için başvuru formunun doldurularak varsa idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31 Aralık 2024'e kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvurulması gerekiyor.

Resmi Gazete'de başvuru sürecine dair şu bilgi verildi: "Vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ye yapılmış olması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla; cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, malmüdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmış olması halinde, ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla yapılabilecektir."

PANDEMİ CEZA İADE FORMU NASIL İNDİRİLİR?

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu Resmi Gazete ekinde yer aldı.