Pankart hedef gösterilmişti: SOL Genç'ten 3 kişiye ev hapsi verildi

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartının hedef gösterilmesinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen 3 SOL Genç üyesi hakkında ev hapsi verildi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan 3 SOL Genç üyesi, bugün ifade vermek üzere adliyeye gitti.

Savcılıktaki ifadeleri alınan gençler, ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme gençler hakkında ev hapsi kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, bazı yandaş medya organları ve Daily İslamist gibi troll hesaplar üzerinden pankartı asanlar hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, eski Küçükçekmece İlçe Sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin 29 Ocak akşamı gözaltına alınmıştı. Ertesi gün sevk edildikleri mahkemede üç kişi hakkında ev hapsi verilmişti.