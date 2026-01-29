Pankreas kanseriyle ilgili çığır açan gelişme: İspanyol bilim insanı duyurdu

Pankreas kanserinin tedavisi için insanlığa umut olan bir gelişmeye imza atıldı.

İspanya’da yürütülen araştırmada, üçlü tedavinin farelerde pankreas tümörlerini ortadan kaldırdığı keşfedildi.

En agresif ve hızlı şekilde ilerleyen kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinin tedavisine ilişkin bu ilerleme İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi’nin (CNIO) yeni çalışmasının ürünü.

İspanyol bilim insanı Dr. Mariano Barbacid liderliğinde geliştirilen üçlü tedavi yöntemiyle, farelerde pankreas tümörleri yok edildi ve yeniden ortaya çıkmaları engellendi.

"YENİ TEDAVİLERİ TASARLAMANIN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada, “Bu çalışmalar, pankreatik duktal adenokarsinom hastalarının sağkalımını artırabilecek yeni kombinasyon tedavilerinin tasarlanmasının önünü açıyor” dedi.

Bu sonuçların yeni klinik deneylerin geliştirilmesi için yön çizdiğinin kaydedildiği açıklama, bilim dergisi PNAS’ta yayınlandı.

Araştırmadaki sonuçlar, KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kilit noktanın eşzamanlı olarak hedeflenmesinin, uzun süreli tümör gerilemesi sağladığını gösteriyor.

“HENÜZ KLİNİK DENEYLER AŞAMASINDA DEĞİLİZ”

Sonuçlar kanserle mücadelede bir dönüm noktası olabilecek nitelikte olsa da, çalışmanın yazarları temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar, “Henüz üçlü tedaviyle klinik deneyler yürütme aşamasında değiliz” uyarısında bulundu.

Yazarlar, bu kombinasyonun hastalar için optimize edilmesinin karmaşık bir süreç olacağını belirtirken, bulgunun gelecekteki klinik çalışmaların yönünü belirleyeceğine olan güvenlerini de dile getirdi.