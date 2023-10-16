Pansiyon odasında uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Ümraniye’de kiraladıkları pansiyon odasında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçu ile ilgili torbacı ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarda geçtiğimiz cuma günü Ümraniye ilçesi Esenkent Mahallesi’nde bir pansiyonda oda kiralayan şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda S.Y. ve H.Ö. isimli şüpheliler, pansiyon önündeki araçta yakalanarak gözaltına alındı. Araçta, pansiyon odasında ve şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 950 gram bonzai, 2.44 gram metamfetamin, 22 adet extacy hap, 4 adet cep telefonu ve 5 bin 350 TL para ele geçirildi.

S.Y. isimli şahsın daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden H.Ö. isimli kadın hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.Y. ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti” suçundan cumartesi günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.