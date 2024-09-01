PAOK nedir? PAOK hangi ülkenin takımı? PAOK'un piyasa değeri nedir?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, ilk maçını kendi evinde PAOK ile oynayacak.

PAOK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

1926 yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde kurulan PAOK, Yunanistan'ın köklü kulüpleri arasında yer alıyor. PAOK, 2019 yılında Yunanistan Ligi'nde namağlup olmak üzere 1976 ve 1985 ve 2024 yıllarında şampiyon oldu.

PAOK'UN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Yunanistan Ligi'nin son şampiyonu olan PAOK'un güncel piyasa değeri Eylül 2024 itibariyle 93,8 Milyon Euro'dur. 10 Numara mevkisinde bulunan Giannis Konstantelias, 15 Milyon Euro Piyasa değeriyle PAOK'un en değerli oyuncusu durumunda. PAOK'un santraforu Fedor Chalov 11 Milyon Euro, sağ kanat oyuncusu Andrija Zivkovic de 8 Milyon Euro ile PAOK'un en değerli diğer oyuncuları arasında öne çıkıyor.