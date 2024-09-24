PAOK taraftarı Galatasaray maçına otobüslerle gelecek

PAOK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'te İpsala sınır kapısında olacak taraftarlar, buradan karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'a hareket edecek. İpsala'dan son otobüsün saat 17.00'de kalkacağı duyuruldu. İstanbul'da olan taraftarların ise Sultanahmet Meydanı'ndan saat 18.30'da kalkacak otobüslerle stada geleceği bildirildi.

Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, yarın saat 22.00'de başlayacak.