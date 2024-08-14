Paola Egonu resmine ırkçı saldırı: Ten renginin gözüktüğü kısımlar boyandı

İtalya'da ırkçılar, dünyaca ünlü voleybolcu Paola Egonu'nun duvar resmine saldırarak sporcunun ten rengini sprey boyayla boyadı.

İtalya ile Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Paola Egonu içn sokak sanatçısı Laika'nın çizdiği duvar resmi tahrip edildi.

Roma'daki İtalyan Olimpiyat komitesinin (Coni) genel merkezine yakın bir duvara çizilen resim, bir gün sonra ırkçılar tarafından saldırıya uğradı ve Egonu'nun teninin gözüktüğü kısımlar pembeye boyandı.

"IRKÇILIĞI DURDURUN' SÖZÜ DE SİLİNDİ"

Resimde, Paris Olimpiyatları'nda İtalyan kadın voleybolunun ilk altın madalyasını kazanmasına öncülük eden Egonu, “Irkçılığı durdurun” sözleriyle topa vurmak için zıplarken tasvir edilmişti. "Irkçılığı durdurun" sözleri de saldırı sırasında silindi.

The Guardian'ın aktardığına göre duvar resminin tahrip edilmesi farklı kesimlerden siyasetçiler tarafından kınandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, “Paola Egonu ile dayanışma içinde olduğumu ve kaba ırkçılığın bu ciddi saldırısını kınadığımı ifade etmek istiyorum" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"AŞAĞILIK BİR HAREKET"

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtier, "Ülkemizin renklerini dünyanın zirvesine taşıyan büyük bir İtalyan'a ve kendini yabancı düşmanlığına karşı mücadeleye adamış bir sanatçıya yapılmış aşağılık bir hakaret” dedi.

"KALPSİZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN"

İtalyan erkek voleybol takımı oyuncusu Simone Giannelli ise resime saldıranların “kalpsiz, haysiyetsiz ve insanlıktan yoksun” olduklarını söyledi.

25 yaşındaki Nijerya asıllı Egonu, 2022'de İtalya'nın dünya şampiyonası yarı finalinde Brezilya'ya yenilmesinin ardından da internette ırkçı tacizlere maruz kalmış ve bir süre milli takımda forma giymemişti. “Bunları okumak ve duymak kendimden daha fazla şüphe duymama neden oldu" diyen ve yıkıldığını söyleyen İtalya doğumlu yıldız voleybolcu, "En kötüsü de 'O İtalyan mı' sorusuydu" sözleriyle hissettiklerini anlatmıştı.

FAŞİST MİLLETVEKİLİ DE HEDEF ALMIŞTI

İtalya'da faaliyet gösteren faşist Lig Partisi'nin desteğiyle Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen Roberto Vannacci de Egonu'nun ten renginden bahsederek, İtalyan vatandaşı olmasına rağmen 'fiziksel özelliklerinin' İtalya'yı temsil etmediğini söylemişti.

Vannacci, Egonu'nun ABD'ye karşı oynanan kadınlar voleybol finalinde en skorer oyuncu olmasının ardından görüşünü yinelemişti.