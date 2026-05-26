Paolo Maldini'den Hakan Safi paylaşımı

Efsane futbolcu Paolo Maldini, Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi ile İstanbul'daki buluşmalarından bir fotoğraf paylaştı.

Dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından Paolo Maldini, Hakan Safi ile çektirdiği 4 fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok an paylaşmaya devam edeceğimizden eminim."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Paolo Maldini (@paolomaldini)'in paylaştığı bir gönderi

57 yaşındaki Maldini, bütün futbol kariyerini geçirdiği Milan'da 2019 yılında teknik heyet sorumlusu olmuştu. Maldini'nin Hakan Safi'nin seçilmesi halinde Fenerbahçe'nin futbol direktörü olacağı iddia edilse de buna ilişkin iki taraftan da resmî bir açıklama gelmedi.

HAKAN SAFİ'DEN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre Üyeleri Platformu ile bir araya geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Hakan Safi, yıldız oyuncular transfer edeceklerini, kulübe sadece para değil 'akıl' da getireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bugün yaptığımız 2 transfer görüşmesi sanki buraya yansımış. Bize 'yıldız oyuncu alamazsınız' diyorlar, emin olun alacağız. Kulübü finansal fair-play kıskacında bırakanların bugünkü hassasiyeti hepimizi duygulandırıyor. UEFA'nın koyduğu kurallar net ve açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler buna ulaşabilirler. Seçim kaybederken 'Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı' diyen, sonrasında 'bu işi benden başkası yapamaz' diyerek Fenerbahçelilerin zihnini bulandırıyorlar. Şunu da garanti ediyorum. Bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. 'Şampiyon olmazsanız ne olur' dedikten sonra 'Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor' diyenlerden olmayacağız."

"KİM NEYİ NE KADAR YAPACAKSA AÇIKÇA SÖYLESİN"

Seçim için 'hodri meydan' diyen ve seçimden önce bütün vaatlerin açıklanması çağrısı yapan Safi, şöyle konuştu:

"Seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçelinin kafasındaki soru işaretleri bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymaya değil, akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçe'mize nasıl kaynak sağlayacağımızı da açık şekilde açıklayacağız. 350 milyon avro olan gelirleri önce 500 milyon, sonra da hep beraber 1 milyar avroya çıkaracağız.

"FENERBAHÇE'DE UMURSAMAZLIK DÖNEMİ SONA ERECEK"

Tarihi bir kadro kuracaklarını belirten Safi, takımı şampiyon yapacaklarını öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı: