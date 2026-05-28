Paolo Maldini’den Fenerbahçe ve Hakan Safi açıklaması

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının çalışmaları sürerken, Paolo Maldini’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Başkan adaylarından Hakan Safi ile geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir araya gelen Maldini, İtalya’da katıldığı bir etkinlikte görüşmeye ilişkin soruları yanıtladı.

"O BENİM ARKADAŞIM"

İtalyan futbol adamı açıklamasında, “O benim arkadaşım ve başkan adaylarından biri. Kazanırsa neler olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Maldini’nin sözleri, seçim sürecindeki olası sportif yapılanma ve yönetim planlarına dair yorumları da beraberinde getirdi.

Öte yandan Maldini, İstanbul’daki görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Safi için övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

İtalyan futbol adamı paylaşımında, “İstanbul’da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost” değerlendirmesinde bulunmuştu.