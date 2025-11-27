Papa 14. Leo Anıtkabir'e gidiyor: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Papa 14. Leo'nun Anıtkabir'i ziyareti nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Dünyada 1,5 milyar Katolik'in ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, bugün Türkiye'ye geliyor. Papa 14. Leo, ilk Amerikalı Papa ve göreve geldiğinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış olacak.

Papa'nın ilk durağı Ankara olacak.

ÖNCE ANKARA, SONRA İSTANBUL VE İZNİK

Bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Papa 14. Leo, Ankara'daki programların ardından akşam İstanbul'a gelecek.

Papa, Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan ile görüşmesinin ardından Papa'nın dini görevlilere ve diplomatik misyon temsilcilerine konuşma yapması bekleniyor.

Ankara'daki temaslarının ardından cuma sabahı Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din görevlileriyle bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.

Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.

Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.

ANKARA'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Papa bugün sabah saatlerinde öncelikle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.