Papa 14. Leo'dan İstanbul ve İznik'te ziyaretler

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de temaslarını sürdürüyor.

Papa 14. Leo, İstanbul'da "Fransız Fakirhanesi" olarak bilinen "Yoksulların Küçük Kız Kardeşleri Huzurevi"ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de temaslarını İstanbul'da sürdüren Papa, tedavi ve bakıma muhtaç yaklaşık 60 kişinin bulunduğu huzurevine de gitti.

Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, kendisine gösterilen ilgi ve sıcak karşılama için teşekkür etti.

"Yaşlı" kelimesinin gerçek anlamını yitirme riski taşıdığına dikkati çeken Papa, verimlilik ve maddiyatın hakim olduğu toplumsal bağlamda yaşlı insanlara karşı saygı duygusunun kaybolduğunu, oysa ki yaşlıların torunları, aileleri ve toplumun bütünü için bir hazine ve bir halkın bilgeliği olduğunu söyledi.

Papa 14. Leo, burada kalanlara bakan 6 rahibe ile bir süre sohbet ettikten sonra huzurevinden ayrıldı.

İZNİK'E GELDİ

Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında, Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

Papa 14. Leo, Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı.