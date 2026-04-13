Papa 14. Leo'dan Trump’a yanıt: Mesajım İncil’den geliyor



Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Papa, Vatikan’ın barış ve uzlaşı çağrılarının siyasi değil, dini bir temele dayandığını vurguladı.

Associated Press’e konuşan Papa Leo XIV, mesajlarının İncil’den kaynaklandığını belirterek, “Mesajımı başkanın burada yapmaya çalıştıklarıyla aynı düzleme koymak, İncil’in ne söylediğini anlamamak olur” dedi.

Papa, bu değerlendirmeden üzüntü duyduğunu ifade ederken, “Ben kilisenin bugün dünyadaki misyonu olduğuna inandığım yolda ilerlemeye devam edeceğim” diye konuştu.

"HER ŞEYE KADİR OLMA YANILSAMASI"

Tarihte ABD doğumlu ilk papa olan Leo XIV, açıklamalarının doğrudan Trump’a ya da başka bir lidere yönelik olmadığını da vurguladı.

Genel barış çağrıları yaptığını belirten Papa, dünyadaki çatışmaları körükleyen “her şeye kadir olma yanılsaması”nı eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirilerde bulunmuştu..

Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunan Trump, 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Papa'nın kendisine minnettar olması gerektiğini savunan Trump, şunları kaydetmişti:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller ve uyuşturucu satıcıları dahil hapishanelerini ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının kötü bir şey olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum ve ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum."

Trump, "Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı" ifadesini kullanmıştı.