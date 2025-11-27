Giriş / Abone Ol
Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüştü

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Güncel
  • 27.11.2025 19:31
  • Giriş: 27.11.2025 19:31
  • Güncelleme: 27.11.2025 19:37
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u makamında ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı."

