Papa 14. Leo kimdir? Papa Türkiye'de nereye gelecek?

Papa 14. Leo’nun göreve geldikten yalnızca altı ay sonra gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyareti Türkiye oldu. Bu önemli ziyaret öncesi, Papa 14. Leo’nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve Türkiye’de hangi şehirleri ziyaret edeceği merak konusu. Ankara’dan İstanbul’a, tarihî İznik’e uzanan yoğun program dikkat çekerken, Papa Leo’nun temasları hem diplomatik hem de dini açıdan büyük önem taşıyor.

PAPA 14. LEO’NUN TÜRKİYE PROGRAMI

Papa Leo’nun Türkiye ziyareti yarın Ankara’da başlayacak. İlk durak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir olacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de resmi törenle karşılanacak ve iki lider görüşme gerçekleştirecek.

Ankara temaslarının ardından Papa Leo’nun İstanbul programı başlayacak. Cuma sabahı Harbiye’deki Saint Esprit Katedralinde Hıristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında Feriköy Fransız Fakirhanesini ziyaret ederek sosyal yardım çalışmalarını inceleyecek.

Günün ilerleyen saatlerinde ise Papa Leo, helikopterle Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik’e geçecek. Bu yıl, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yılı olması nedeniyle ziyaret özel önem taşıyor. Papa Leo, İznik Gölü kıyısındaki, uzun yıllar su altında kalan Aziz Neofitos Bazilikasının kalıntılarını ziyaret ederek burada arkeolojik alan içinde bir ayin düzenleyecek.

PAPA 14. LEO KİMDİR?

Papa 14. Leo’nun gerçek adı Robert Prevosttur. 14 Eylül 1955’te ABD’nin Chicago kentinde dünyaya geldi. Augustinyen Tarikatı’na genç yaşta katılan Prevost, hem akademik hem dini alanda uzun ve derinlikli bir eğitimden geçti.

Eğitim Hayatı

1977 – Villanova Üniversitesi Matematik Lisansı

1978 – Augustinyen Tarikatı’na katılış

1981 – Ciddi yemin

1982 – İlahiyat Yüksek Lisansı

1984 – Kilise Hukuku Lisansı

1987 – Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi Kilise Hukuku Doktorası

Dinî ve Akademik Kariyeri

Papa Leo, 19 Haziran 1982’de Roma’da Başpiskopos Jean Jadot tarafından rahip olarak atandı. 1985’te Peru’daki Augustinyen misyonunda görev almaya başladı. Burada hem kilise yönetiminde hem de eğitim alanında önemli görevler üstlendi.

1985-1986 – Chulucanas Bölge Valiliği Şansölyesi

1988-1998 – Trujillo'daki Augustinyen ilahiyat okulunun başkanı

Piskoposluk ilahiyat okulunda öğretim görevlisi ve eğitim başkanı

Yerel kilise mahkemesi yargıcı

Trujillo Danışmanlar Koleji üyesi

Dış mahallelerde cemaat lideri

Papalığa Seçilmesi

Papa Francis’in ölümünün ardından düzenlenen 2025 papalık konklavında, önde gelen papabile adaylarından biri olarak gösterildi. 8 Mayıs 2025’te konklavın dördüncü turunda Katolik dünyasının yeni lideri olarak seçildi ve “Papa 14. Leo” adını aldı.

PAPA 14. LEO TÜRKİYE’DE NEREYE GELECEK?

Papa’nın Türkiye programı üç ana şehirde yoğunlaşıyor:

Şehir Ziyaret Noktaları Etkinlikler Ankara Anıtkabir, Beştepe Resmi tören, devlet temasları İstanbul Saint Esprit Katedrali, Feriköy Fransız Fakirhanesi Dini görüşmeler, sosyal hizmet incelemesi İznik Aziz Neofitos Bazilikası Ayin, tarihi alan ziyareti

Papa 14. Leo kimdir?

Papa 14. Leo’nun gerçek adı Robert Prevost’tur. 1955 doğumlu Amerikalı bir din adamı, hukukçu ve akademisyendir.

Papa 14. Leo kaç yaşında?

1955 doğumlu olan Papa Leo 70 yaşındadır.

Papa 14. Leo nereli?

ABD’nin Chicago kentinde doğmuştur.

Papa 14. Leo Türkiye’ye ne zaman geliyor?

Ziyaret yarın başlayacak ve program Ankara’da açılış töreni ile başlayacaktır.

Papa Türkiye’de hangi şehirleri ziyaret edecek?

Ankara, İstanbul ve İznik’i ziyaret edecek.

Papa’nın İznik ziyaretinin önemi nedir?

Bu yıl Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı olması sebebiyle ziyaret sembolik ve tarihi açıdan önem taşımaktadır.