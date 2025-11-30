Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyareti kapsamında temaslarını İstanbul'da sürdürdü.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'daki temaslarının son gününde Papa, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un düzenlediği Aziz Andreas'ı anma ayinine iştirak etti.

Papa 14. Leo, hitabında Türkiye seyahatinin bu anma etkinliğiyle sona erdiğini belirterek, geçmişte farklı kiliselerden Hristiyanlar arasında birçok yanlış anlamanın hatta çatışmaların yaşandığını, bugün bazı engeller olsa da birlik için çabalamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinlerine Papa 14. Leo'nun katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bartholomeos, kiliselerin birliği çabalarına işaret ederek, bu amaçla geçen 45 yılda başlayan çalışmaların sürece katkısına dikkati çekti.

Papa 14. Leo, Aya Yorgi Kilisesi'ndeki "ilahi ayin"in ardından Hristiyan mezheplerinin "ortak kutsama töreni"ne katıldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'deki programını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.