Papa 14. Leo: "Venezuela'nın egemenliği korunmalı"

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD yönetiminin askeri müdahalede bulunduğu Venezuela'da egemenliğin korunması ve şiddetin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından "Vatican News"ta yer alan habere göre, Papa 14. Leo, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar ayininin ardından yaptığı konuşmada, Venezuela'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa, yaşanan son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, Venezuela'nın egemenliğinin korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"İşbirliği, uyum ve istikrar içinde sakin bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışılması" gerektiğini vurgulayan Papa, "Venezuela halkının iyiliği, diğer tüm değerlendirmeden üstün olmalı ve bizi şiddetin aşılmasına ve adalet ile barış yollarına yönlendirmeli, ülkenin egemenliğini korurken anayasada yer alan hukukun üstünlüğünü güvence altına almalı" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Venezuela Piskoposlar Konferansından yapılan açıklamada da yaşanan gelişmeler karşısında Venezuelalılarla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.