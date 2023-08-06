Papa, bir sonraki "Dünya Gençlik Günü"nün Güney Kore'de düzenleneceğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katoliklerin en önemli etkinliklerinden "Dünya Gençlik Günü"nün bir sonraki durağının 2027'de Güney Kore olacağını duyurdu.

Ajans Haberleri 06.08.2023 13:42 Giriş: 06.08.2023 13:42

Güncelleme: 06.08.2023 13:43 Kaynak: AA

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