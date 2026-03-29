Papa'dan "barış ve silahların bırakılması" çağrısı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Palmiye Pazarı" gününde düzenlenen ayinde yaptığı konuşmada, isim vermeden dünyada devam eden savaş ve çatışmalara değindi.

Papa, "Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez, aksine onları reddeder ve şöyle söyler, 'Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu'" ifadelerini kullandı.

Palmiye Pazarı ayininin akabinde geleneksel pazar duası ve konuşmasını da yapan Papa, Paskalya Yortusu'nu da kutlayacakları haftanın geldiğine dikkati çekerek, "Kutsal Hafta'nın başında, Ortadoğu'daki Hristiyanlara dua ile her zamankinden daha yakınız. Onlar, korkunç bir çatışmanın sonuçlarını yaşıyor ve pek çok durumda bu kutsal günlerin ayinlerini tam anlamıyla yaşayabilme imkanından yoksun kalıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Papa, barışa giden yolların açılması için dua ettiklerini belirtirken, "silahların bırakılması" çağrısı yaptı. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknede 22 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Papa, "Denizde hayatını kaybeden tüm göçmenler için, özellikle de son günlerde Girit Adası açıklarında yaşamını yitirenler için dua edelim" dedi.