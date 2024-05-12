Papa'dan "Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapılması" çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması çağrısını yineledi.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden, geleneksel pazar duasını yaptı.

Duanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na özel olarak değinen Papa, "Rusya ile Ukrayna arasında genel esir değişimi yapılması için çağrımı yineliyorum. Özellikle de hasta ve yaralılar için. Vatikan'ın bu konuda her türlü çabayı teşvik etmeye hazır olduğunu temin ediyorum." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, Ukrayna, Filistin, İsrail ve Myanmar'da barış için dua etmeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, bu yerlerde adil ve kalıcı barış için dualarının boşa çıkmaması ve liderlerin müzakere yapma yeteneği göstermesi temennisinde bulundu.

Papa, Anneler Günü dolayısıyla bütün annelerin bu özel gününü de kutladığını dile getirdi.