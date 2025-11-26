Papa, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, papalık görevine başladıktan sonraki ilk yurt dışı seyahatini 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapacak.

Papa'nın ziyareti öncesinde, özellikle programında yer alan Bursa'nın İznik ilçesinde güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı.

PATRİK DE EŞLİK EDECEK

Papa Leo'ya Türkiye ziyaretinde Patrik Bartholomeos da eşlik edecek.

Papa ve Patrik Bartholomeos, 28 Kasım'da İznik'e gelerek erken Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantısı olan Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra, Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" dedi.