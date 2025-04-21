Papa Francis hayatını kaybetti

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

88 yaşındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, “Papa Francis, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Paskalya Bayramı’nda, 88 yaşındayken Vatikan’daki Casa Santa Marta’daki ikametgahında hayatını kaybetti” denildi.

Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikan lideri olan Papa Francis, 12 yıldır papalık görevini yürütüyordu.

23 MART'TA TABURCU OLMUŞTU

Papa Francis, şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüş ve 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

Papa, o tarihten sonra 'devlet başkanı' düzeyindeki ilk görüşmesinde 10 Nisan'da İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ile Vatikan'da görüşmüştü.

PASKALYA AYİNİNE KATILMIŞTI

Papa Francis dün ise Hristiyanlıkta 'İsa peygamberin dirilişinin' kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'ndaki Paskalya ayinine katılmıştı.

Papa Francis, Paskalya Yortusu mesajında Gazze'de ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulunmuştu.

Papa Francis, Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de bir araya gelmişti.

PAPA FRANCİS KİMDİR?

Papa Francis, 17 Aralık 1936’da Buenos Aires, Arjantin’de İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Gençlik yıllarında kimya alanında eğitim aldı ancak 1958 yılında Cizvit Tarikatı’na katılarak ilahiyat eğitimi almaya başladı.

1992 yılında Buenos Aires Başpiskopos Yardımcısı olarak atanan Bergoglio, 1998’de Başpiskoposluk görevine getirildi.

2001 yılında Kardinal unvanı alan Francis, 2005'te Papa seçimlerinin en güçlü adaylarından biri olarak gösterildi. O sene Papa seçilen XVI. Benedict’in 2013'te istifa etmesinin ardından yeni Papa, Francis oldu.