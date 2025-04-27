Papa Francis'in mezarından ilk fotoğraflar yayınlandı

21 Nisan’da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için, 26 Nisan’da Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.

Papa Francis'in mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan medyası tarafından yayınlandı.

SELEFİ GÖREVİNDEN AYRILINCA PAPALIĞA SEÇİLMİŞTİ

Aslen Arjantinli ve asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Franciscus, Buenos Aires'te göçmen işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936'da dünyaya geldi.

1958'de Kilise'ye giren ve din adamı olarak görev alan Bergoglio, 2001 yılında Kardinal yapıldı.

Bergoglio'nun Papa seçilmesine giden yol ise nadir görülen durum neticesinde açıldı. 2013 yılında Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen bir durum yaşandı ve Papa 16. Benediktus, sağlık koşullarını gerekçe göstererek tarihte 598 yıl aradan sonra görevinden ayrılan ilk Papa oldu.

Papa 16. Benediktus, 28 Şubat 2013'te görevinden resmen ayrılırken kendisine "Emerit" sıfatını alarak inzivaya çekildi.

Bergoglio, selefi Papa 16. Benediktus'un görevinden ayrılmasının ardından 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da (Kardinaller Meclisinin papalık seçimi) Katolik Kilisesi'nin 266'ncı ruhani lideri seçildi. Kendisine ünlü Hristiyan azizlerinden Francis'in ismini yani Franciscus ismini seçen Bergoglio, 19 Mart 2013'te resmen görevine başladı.

Bergoglio, Katolik Kilisesi tarihinde birçok ilke imza atarak Latin Amerika'dan seçilen ilk Papa olmasının yanı sıra Cizvit tarikatından gelen ve tarihte "Franciscus" adını da alan ilk Papa olmuştu.