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Papa Francis, vaazlara 8 dakika sınırı getirdi: İnsanlar uyuyakalıyor

Papa Francis, cemaatin 'uyuyakalmasını' engellemek için vaazlara 8 dakika sınırı getirdi.

Dünya
  • 12.06.2024 14:59
  • Giriş: 12.06.2024 14:59
  • Güncelleme: 12.06.2024 15:10
Kaynak: Haber Merkezi
Papa Francis, vaazlara 8 dakika sınırı getirdi: İnsanlar uyuyakalıyor

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis (87), cemaatin sıkılmasını önlemek için rahiplere seslenerek 'vaazların kısa tutulması' uyarısı yaptı. Papa, vaazların 8 dakikayı geçmemesi yönünde kural koydu. 

Papa Francis, kilise töreni sırasında verilen vaazın “bir görüntü, bir düşünce, bir duygu” gibi kısa olması gerektiğini söyledi.

"UYUYAKALABİLİRLER VE HAKLILAR"

Vaazların 8 dakikadan uzun sürmemesi gerektiğini söyleyen Papa, “8 dakika sonunda insanların dikkati dağılıyor, uyuyakalabilirler ve haklılar. Rahipler bazen çok konuşurlar, ne hakkında konuştuklarını anlamıyorsunuz” dedi.

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