Papa Francis, vaazlara 8 dakika sınırı getirdi: İnsanlar uyuyakalıyor

Papa Francis, cemaatin 'uyuyakalmasını' engellemek için vaazlara 8 dakika sınırı getirdi.

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis (87), cemaatin sıkılmasını önlemek için rahiplere seslenerek 'vaazların kısa tutulması' uyarısı yaptı. Papa, vaazların 8 dakikayı geçmemesi yönünde kural koydu.

Papa Francis, kilise töreni sırasında verilen vaazın “bir görüntü, bir düşünce, bir duygu” gibi kısa olması gerektiğini söyledi.

"UYUYAKALABİLİRLER VE HAKLILAR"

Vaazların 8 dakikadan uzun sürmemesi gerektiğini söyleyen Papa, “8 dakika sonunda insanların dikkati dağılıyor, uyuyakalabilirler ve haklılar. Rahipler bazen çok konuşurlar, ne hakkında konuştuklarını anlamıyorsunuz” dedi.