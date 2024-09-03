Papa Franciscus, 4 ülkeyi kapsayan Güneydoğu Asya turuna çıktı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur’u kapsayan Güneydoğu Asya turu için Roma'dan ayrıldı.

Katolik Kilisesi'nin 266'ıncı Papası olarak 2013 yılından beri görevde olan Papa Franciscus, 45. dış gezisi çerçevesinde, 12 günle en uzun süreli dış seyahatine bugün çıktı.

Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait özel uçak, bugün akşam üstü Roma Fiumicino Uluslararası Havalimanı’ndan Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya doğru hareket etti. Papa'yı taşıyan uçağın yarın sabah Cakarta'ya ulaşması bekleniyor.

Papa Franciscus, 2-6 Eylül'de Endonezya'da, 6-8 Eylül'de Papua Yeni Gine'de, 8-10 Eylül'de Doğu Timor'da ve 10-13 Eylül'de Singapur'da temaslarda bulunduktan sonra 13 Eylül'de Roma'ya geri dönecek.

PAPA, YAKLAŞIK 33 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAK

Dört ülkeyi kapsayan en uzun dış gezisinde toplamda 32 bin 814 kilometre yol yapacak olan 87 yaşındaki Papa, turuna dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olan Endonezya'dan başlayacak.

1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) ardından Endonezya'yı ziyaret eden üçüncü papa olacak olan Papa Franciscus, burada resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek.

Papa, Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olan Cakarta'daki İstiklal Camisi'ni de ziyaret edecek ve ayrıca ülkedeki Katoliklerle de görüşecek.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Papa Franciscus'un Endonezya seyahatinde İslam başta olmak üzere farklı inançlarla diyalog ve barışçıl şekilde bir arada yaşama konularında mesajlar vermesi bekleniyor.

Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turunun ikinci ayağında 6 Eylül'de Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby’e geçecek. Papa, bu ülkede ayrıca Vanimo kentine de gidecek.

Basındaki haberlere göre, Papa’nın doğal afetlerden sıkça etkilenen bu ada ülkesindeki konuşmalarında iklim değişikliğine ağırlık vermesi bekleniyor.

Papa, 9 Eylül'de Güneydoğu Asya'da Filipinler'in ardından en çok Katolik nüfusa sahip Doğu Timor'a geçecek. Başkent Dili'de 2 gün kalacak olan Papa Franciscus, burada resmi görüşmelerin yanı sıra Katolik cemaatiyle bir araya gelecek.

Basındaki haberlerde, Papa'nın Doğu Timor'da, Nobel ödüllü Katolik Başpiskopos Carlos Filipe Xiemenes Belo'nun çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar suçlamasıyla suçlanmasının ardından buradaki cemaatine vereceği mesajlarının önem taşıdığında dikkat çekildi.

Katoliklerin ruhani liderinin, uzun Güneydoğu Asya turundaki son durağı ise 11-13 Eylül'de Singapur olacak.

Basındaki haber ve yorumlarda, Singapur'un Çin'e açılan bir pencere olarak görüldüğü ve buradan Vatikan ve Çin ilişkilerine dair bazı mesajların olabileceği ifade ediliyor.