Papa Franciscus: Gazze'de topyekun kuşatma olmasından çok endişeliyim

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, saldırıya uğrayanın kendini savunma hakkı olduğunu ancak birçok masum sivilin hayatını kaybettiği Gazze'de topyekun bir kuşatma olmasından büyük endişe duyduğunu söyledi.

Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumu sırasında konuşan Papa, İsrail ve Filistin’de yaşananları acı ve endişeyle takip etmeye devam ettiğini belirtti.

Rehinelerin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapan Papa Franciscus, şunları kaydetti:

"Saldırıya uğrayanın kendini savunma hakkı vardır ama Filistinlilerin yaşadığı ve birçok masumun öldüğü Gazze'de topyekun kuşatma olmasından çok endişeliyim. Terörizm ve aşırılık, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmanın çözümüne yardımcı olmuyor; nefreti, şiddeti ve intikamı körüklüyor ve her ikisine de acı çektirmekten başka bir işe yaramıyor."