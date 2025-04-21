Papa Franciscus hayatını kaybetti: Şimdi ne olacak? Yeni Papa nasıl seçilecek?

Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Franciscus, 88 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, 12 yıldır Katolik Kilisesi’nin başında bulunuyordu. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle uzun süre tedavi gören Franciscus, Mart ayında taburcu edilerek görevine dönmüştü. Ancak sağlık durumu nedeniyle bir süredir ayinlerde yer almamış, son olarak dün düzenlenen Paskalya ayininde halkın karşısına çıkmıştı. Ölüm haberiyle birlikte akıllara şu soru geldi: Yeni Papa nasıl seçilecek?

PAPA ÖLDÜĞÜNDE NE OLUR? VATİKAN’DA SÜREÇ NASIL İŞLER?

“Papa ölünce ne olur?” sorusu, Katolik inancına ve Vatikan geleneklerine göre oldukça net kurallarla cevaplanır. Papa'nın ölümüyle birlikte Vatikan'da resmi yas süreci başlar. Öncelikle Papalık Sarayı’ndaki en üst düzey kardinal olan Camerlengo (Kardinal Naibi), Papa’nın ölümünü doğrular. Bu törensel doğrulama, Papa'nın yüzüne seslenilerek üç kez isminin söylenmesi ve yanıt alınmamasıyla gerçekleştirilir. Ardından yüzüğü kırılır ve Papa'nın mührü iptal edilir.

Bu aşamadan sonra Vatikan’daki tüm kiliselerde çanlar çalınır, tüm Katolik dünyası resmi olarak yas ilan eder. Papa’nın naaşı, Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine açılır. Cenaze töreni genellikle ölümden sonraki 4. ila 6. gün arasında yapılır.

YENİ PAPA NASIL SEÇİLİR? KONKLAV SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

“Yeni Papa nasıl seçilir?” ya da “Papa seçimi nasıl olur?” sorularına cevap vermek için konklav (conclave) adı verilen geleneksel süreci bilmek gerekir. Bu seçim süreci, yalnızca 80 yaşından küçük olan kardinallerin katılımıyla gerçekleştirilir. Katılım genellikle 110 ila 120 kardinal arasında olur.

Konklav Süreci Adım Adım:

Kardinal Seçmenler Sistine Şapeli'ne Kapanır : Tüm seçmen kardinaller, dış dünya ile iletişimi kesilecek şekilde Sistine Şapeli’nde toplanır.

: Tüm seçmen kardinaller, dış dünya ile iletişimi kesilecek şekilde Sistine Şapeli’nde toplanır. Yemin Edilir : Kardinaller, seçim sürecini gizli yürüteceklerine ve hiçbir dış etkene bağlı kalmayacaklarına yemin eder.

: Kardinaller, seçim sürecini gizli yürüteceklerine ve hiçbir dış etkene bağlı kalmayacaklarına yemin eder. Gizli Oylama Başlar : Günde en fazla 4 tur olmak üzere oylama yapılır. Yeni Papa’nın seçilebilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekir.

: Günde en fazla 4 tur olmak üzere oylama yapılır. Yeni Papa’nın seçilebilmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekir. Beyaz veya Siyah Duman : Her oylama turu sonunda oylama pusulaları yakılır. Seçim gerçekleşmemişse siyah duman, başarılı olmuşsa beyaz duman yükselir. Bu dumanlar, Sistine Şapeli’nin bacasından izlenir.

: Her oylama turu sonunda oylama pusulaları yakılır. Seçim gerçekleşmemişse siyah duman, başarılı olmuşsa beyaz duman yükselir. Bu dumanlar, Sistine Şapeli’nin bacasından izlenir. Yeni Papa Seçildiğinde: Beyaz dumanla birlikte dünya kamuoyuna “Habemus Papam” (Yeni Papamız var) ilanı yapılır. Yeni Papa, Aziz Petrus Meydanı’nda halkın karşısına çıkarak ilk kutsamasını verir.

YENİ PAPA SEÇİMİ NE KADAR SÜRER?

“Yeni papa ne zaman belli olur?” sorusu, geçmiş seçimlerle kıyaslandığında yanıtlanabilir. Örneğin:

Papa Benedictus XVI, 2 gün süren konklavda seçildi.

Papa Franciscus ise 5 oylama sonunda 2. günde seçilmişti.

Bu nedenle yeni Papa’nın da birkaç gün içinde belirlenmesi beklenmektedir. Konklavın süresi uzarsa bu durum genellikle kilise içinde fikir ayrılıklarının yaşandığına işaret eder.

YENİ PAPA KİM OLACAK? ADAYLAR VE BEKLENTİLER

Henüz resmi adaylar açıklanmasa da, “Yeni Papa kim olacak?” sorusu spekülasyonların odağında. En güçlü adaylar arasında Afrika, Latin Amerika ve Asya’dan gelen yüksek profilli kardinallerin adı geçiyor. Son yıllarda kilisenin daha çoğulcu, çevreci ve küresel sorunlara duyarlı bir lider arayışı içinde olduğu biliniyor.

PAPA’NIN ÖLÜMÜ SONRASI VATİKAN’DA NELER DEĞİŞİR?

Papa’nın ölümüyle birlikte sadece ruhani lider değil, aynı zamanda bir devlet başkanı da vefat etmiş olur. Bu nedenle Vatikan’daki tüm diplomatik ilişkiler, karar alma süreçleri ve kilise atamaları geçici olarak durur. Yeni Papa seçilene kadar kilisenin idari işleri Camerlengo tarafından yönetilir. “Papa ölünce Vatikan’ı kim yönetir?” sorusu da bu geçici sistemle yanıtlanır.