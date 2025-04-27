Papa Franciscus için St. Antuan Kilisesi’nde lokma dağıtıldı

İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi’nde vefat eden Papa Franciscus için lokma dağıtıldı.

Papa Franciscus’un ölümünün ardından İstiklal Caddesi’nde bulunan St. Antuan Kilisesi’nde anısına lokma dağıtıldı.

Kiliseye gelen yerli ve yabancı turistler, rahipler tarafından ikram edilen lokmaları alarak yedi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 88 yaşındaki Katolik Kilisesi’nin 266. lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 21 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

Papa Franciscus için Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda büyük bir cenaze töreni düzenlenmişti.