Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği açıklandı

Vatikan, solunum yollarındaki enfeksiyon sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'ta zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Bronşit geçirdiği için 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisinden akşam saatlerinde yazılı açıklama yapıldı.

Bugünkü laboratuvar testleri ile göğüs röntgeni sonuçlarına göre Papa'nın klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bronşektazi ve astmatik bronşit zemininde gelişen polimikrobiyal enfeksiyon nedeniyle kortikosteroid ve antibiyotik tedavisi uygulanmakta olup, bu durum tedavi sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu öğleden sonra, Vatikan sağlık ekibi ve Gemelli Hastanesi'ndeki ekip tarafından talep edilen kontrol amaçlı göğüs tomografisi, iki taraflı pnömoni (zatürre) geliştiğini ortaya koymuş ve ek bir farmakolojik tedavi gerektirmiştir. Buna rağmen Papa Franciscus'un morali iyi."

Açıklamada, Papa'nın, dua ederek ve bazı metinleri okuyarak vakit geçirdiği, kendisine gösterilen destek için teşekkür ettiği ifade edildi.

KONUŞMA SIRASINDA NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKMİŞTİ

Bu arada Vatikan, karmaşık klinik durumunun sürmesi sebebiyle Papa Franciscus'un bu hafta sonu için öngörülen tüm etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

PAPA, HASTA YATAĞINDA İSTİSMARLA SUÇLANAN BİR PİSKOPOSU GÖREVDEN ALDI

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa'nın Kanada'nın Quebec kentine bağlı Baie-Comeau Piskoposluğu'nun yönetiminde yer alan Monsenyör Jean-Pierre Blais'i görevden aldığı bildirildi.

İtalyan basınında da çıkan haberlerde 75 yaşındaki Blais'nin, Quebec Başpiskoposluğu'na karşı açılan toplu dava kapsamında istismarcılar listesinde yer aldığı ifade edildi.