Papa Franciscus'un ölümü: Lübnan'da 3 gün yas ilan edildi

Lübnan hükümeti, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, yaptığı yazılı açıklamada, Papa Franciscus'un ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Bugünden itibaren 23 Nisan Çarşamba gününe kadar sürecek resmi yasta bayrakların yarıya indirileceğini belirten Selam, Papa'nın toprağa verileceği günde de Lübnan'da "aynı duruşun sergileneceğini" ifade etti.

Bu arada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da Papa'nın ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Papa Franciscus'un "barış, adalet ve yoksullardan yana bir kişi olduğunu" ifade eden Avn, Lübnan'ın "bir dostu kaybettiğini" belirtti.



