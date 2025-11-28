Papa için İznik'e giden Ağca polis eşliğinde şehirden çıkarıldı

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Abdi İpekçi’yi 1 Şubat 1979'da öldürdükten sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçarak, 13 Mayıs 1981'de yasa dışı yollarla gittiği Vatikan'da suikast girişiminde bulunduğu Papa II. Jean Paul tarafından affedilen Mehmet Ali Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14’üncü Leo ile görüşmek için dün Bursa'nın İznik ilçesine gitti.

PAPA GELMEDEN POLİS EŞLİĞİNDE ŞEHİRDEN ÇIKARILDI

Serbestiyet'in 'Bursa'da Ne Varsa' isimli İnstagram sayfasına dayandırdığı haberine göre, Mehmet Ali Ağca, Papa 14’üncü Leo İznik'e gitmeden önce akşam saatlerinde polis nezaretinde İznik’ten çıkarıldı.

İZNİK'TE GAZETECİLERE KONUŞTU

Ayasofya Camisi'ni ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda buluna Ağca, "Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ben Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Öte yandan İznik'te, Papa 14. Leo’nun ziyaretine kısa süre kala güvenlik önlemleri artırıldı. İlçenin giriş-çıkış noktaları ile işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşık 50 ekip ve 200’e yakın personelin görev aldığı uygulamalarda, durdurulan araçların sürücü ve yolcularının kimlik kontrolleri yapıldı.

Ekiplerin ilçe genelindeki yaya ve motorize devriyeleri de aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, ziyaret süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.